ولي العهد طرح الفكرة.. «أرامكو» تحقِّق حلم الثلاث سنوات وتطرح أسهمها للاكتتاب

ترجم إعلان شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب بين 30 و32 ريالًا للسهم، رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن تنويع اقتصاد المملكة، وعدم اعتماده على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

رؤية ثاقبة

ولم يكن طرح أسهم أرامكو، سوى نتاج رؤية ثاقبة بدأت منذ ثلاثة أعوام بمحددات واضحة مبنية على دراسة مستفيضة ركائزها الرقابة والشفافية، تلك الرؤية التي أعلنها، حينئذ، ولي العهد بقوله: «إنَّ طرح أرامكو سيكون له فوائد كثيرة بأهمية الشفافية؛ حيث ستصبح تحت رقابة البنوك السعودية وكل البنوك ومراكز الدراسات والتخطيط العالمية، وذلك كون الشركة جزءًا من المفاتيح الاقتصادية للرؤية، ففي السابق كانت هناك تحفظات على عدم وضوح ملفات أرامكو وعدم شفافيتها والآن باتت الشفافية متاحة تمامًا».

فكر استراتيجي

كما يرتكز طرح أرامكو، وفقًا لرؤية ولي العهد، على وضع آلية تكون بها الشركة إحدى النوافذ لجلب السيولة لتداول أرامكو، عبر السوق السعودية، اعتدادًا بفكر استراتيجي يقوم على التعامل مع النفط باعتباره استثمارًا، وليس مصدر دخل رئيسي أو سلعة رئيسية، بحيث يكون الأهم للمملكة بعد طرح أرامكو تحول دخل السعودية إلى الاستثمار بدلًا من النفط، والتخلص من حالة «الإدمان النفطية» التي طالما عطلت تنمية قطاعات كثيرة خلال السنوات الماضية.

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النطاق السعري

وحدَّدت شركة أرامكو، اليوم الأحد، النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب بين 30 و 32 ريالًا للسهم، على أن يتم طرح 1.5% من أسهم الشركة في السوق السعودية، موضحة أنَّ النطاق السعري للاكتتاب يقيّم أرامكو بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار.

وأشارت إلى أنَّه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالًا للسهم الواحد، وهو الحدّ الأعلى للنطاق السعري، على أن تتم مشاركة الأجانب في اكتتاب «أرامكو» حصرًا من خلال المؤسسات الأجنبية المؤهلة.