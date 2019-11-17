أرامكو: تحديد النطاق السعري للسهم بين 30 إلى 32 ريالًا

حدَّدت شركة أرامكو النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب بين 30 و 32 ريالًا للسهم.

وقالت «أرامكو»، اليوم الأحد، إنَّه سيتم طرح 1.5% من أسهمها في السوق السعودية، موضحة أنَّ النطاق السعري للاكتتاب يقيّم أرامكو بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار.

وأشارت إلى أنَّه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالًا للسهم الواحد، وهو الحدّ الأعلى للنطاق السعري.

ومن المقرر أن تتم مشاركة الأجانب في اكتتاب «أرامكو» حصرا من خلال المؤسسات الأجنبية المؤهلة.

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تواريخ الطرح الرئيسية:

فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجلّ الأوامر للمؤسسات المكتتبة تبدأ من 17 نوفمبر 2019، وتنتهي في 4 ديسمبر 2019.

فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المُكتتبين الأفراد تبدأ من 17 نوفمبر وتنتهي في 28 نوفمبر 2019.

آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للمؤسسات المُكتتبة، 4 ديسمبر 2019.

آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمُكتتبين الأفراد في 28 نوفمبر 2019.

الإعلان عن سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح في 5 ديسمبر 2019.

الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمُكتتبين الأفراد في 5 ديسمبر 2019.

آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المُكتتبة في 8 ديسمبر 2019.

تاريخ إعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وُجدت) للمُكتتبين الأفراد في موعد أقصاه في 12 ديسمبر 2019.

ويُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني اضغط هنا.

وسيجمع اكتتاب «أرامكو» ما بين 24 و25.6 مليار دولار، فيما سيتراوح عائد توزيعات الشركة بين 4.4% و4.7% على الأقل العام المقبل.

وتعتزم MSCI إطلاق مسار سريع لضم «أرامكو» إلى مؤشراتها بعد الإدراج.