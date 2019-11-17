حرس الحدود بينبع ينقذ أربعة أشخاص تعطَّل قاربهم في عرض البحر

تمكّنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، اليوم الأحد، من إنقاذ أربعة أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر.

وأهاب المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة، العقيد نايف بن عبدالله العنزي، بجميع ملاك الوسائط البحرية بأخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات حفاظًا على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنيًّا السلامة للجميع.

وكان حرس الحدود، أنقذ الخميس الماضي، أيضًا، أربعة أشخاص تعطّل قاربهم في عرض البحر.

وقال متحدث حرس الحدود بالمدينة المنورة بالنيابة، العقيد نايف بن عبدالله العنزي، إنَّه ورد بلاغ لمركز القيادة والسيطرة من ربان أحد القوارب، يفيد بتعطل محركاته في عرض البحر. وفور تسلم البلاغ، تم تحديد موقع القارب، وتبيَّن أنه في أحد الشعاب البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع.

وأضاف العنزي: على الفور تمّ توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز الشرم؛ لتقديم المساعدة اللازمة؛ حيث تمَّ قطر القارب وإيصاله إلى المرسى، والكشف على ربان القارب ومرافقيه، وتبيَّن بأنهم بصحة جيدة.