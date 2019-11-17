بالفيديو.. خبير اقتصادي يوجّه نصائح للمكتتبين بأسهم أرامكو: لا تضيعوا الفرصة

نصح الخبير الاقتصادي محمد العمران، المكتتبين الأفراد بأسهم أرامكو بعدم تضييع فرصهم وتجنب البيع قبل الالتزام بالشروط المحددة للطرح.

وطالب العمران المستثمرين، خلال لقائه بقناة الإخبارية، بضرورة تغيير نمط الممارسات المبنية على الشائعات أو المضاربة قصيرة الأجل، بعد المحفزات التي أعلنتها الدولة بشأن توزيع الأسهم بنسبة 10% والتوزيع النقدي على مدى خمس سنوات؛ بهدف تشجيع النمط الادخاري لملاك الأسهم.

القرار للمستثمر

وتابع العمران، إن «الفرد المكتتب» هو صاحب القرار، لكن يفضل الاعتماد على المضاربة طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن إدراج الشركة سيرفع تصنيف السوق السعودي في الأسواق الناشئة بحصة تعادل تقريبًا 40% عن المبلغ الذي تم ضخه في السوق على مدى العامين الماضيين، عندما تم تصنيف السوق إلى سوق ناشئ من قبل مؤسسات مالية دولية.

ضخّ الأموال

واستكمل العمران: إن ضخ الأموال المتوقع بعد الإدراج بات مؤكدًا؛ لأنه يقوم على أخذ حصص حسب ما هو متعارف عليه مسبقًا ومعلنٌ عنه من قِبل هذه المؤسسات التي تستثمر بأسهم الشركة، حيث تحاول الصناديق الاستثمارية والنقدية وصناديق الأوقاف والصناديق التابعة للدول والشركات، أخذ حصص شركات الطاقة حول العالم، وتلك مسألة حتمية وإن كانت ستحتاج وقتًا بعد الإدراج.

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النطاق السعريّ

وحدَّدت شركة أرامكو، اليوم الأحد، النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب بين 30 و32 ريالًا للسهم، حيث سيتم طرح 1.5% من أسهمها في السوق السعودية، موضحة أنَّ النطاق السعري للاكتتاب يقيّم أرامكو بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار.

وأشارت إلى أنَّه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالًا للسهم الواحد، وهو الحدّ الأعلى للنطاق السعري.

ومن المقرر أن تتم مشاركة الأجانب في اكتتاب «أرامكو» حصرًا من خلال المؤسسات الأجنبية المؤهلة، ويُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني.

وتستمر فترة بناء سجلّ الأوامر لطرح «أرامكو» اعتبارًا من اليوم الأحد، وحتى الرابع من ديسمبر المقبل، وعليه سيكون اكتتاب الأفراد بناءً على سعر محدد هو النطاق السعري الأعلى الذي سيتم إعلانه حينها، بينما سينتهي الاكتتاب في الـ28 من الشهر الجاري.