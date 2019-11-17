أمطار رعدية تصل حد السيول على عدة مناطق بالمملكة.. خلال ساعات

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية تصل إلى حد السيول، يصحبها رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية في معظم مناطق المملكة خلال الساعة القادمة.

نشاط في الرياح السطحية

وقالت الهيئة -في عدة تنبيهات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن (أضم، الجموم، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، القنفذة، العاصمة المقدسة، الكامل، الليث، الموية، بحرة، تربة، عرفات، ميسان) بمكة المكرمة، ستشهد هطول أمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة 11 مساءً.

وتشهد (جدة، رابغ) -بالمنطقة ذاتها- استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة الرابعة صباحًا بهطول أمطار رعدية يصحبها نشاط في رياح سطحية مثيرة للأتربة التي تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة 11 مساءً.

رؤية أفقية متدنية

وتستمرّ الحالة الجوية التي بدأت في (الأفلاج، السلسل، وادي الدواسر) بمنطقة الرياض بهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة السادسة مساءً، كما تتعرض (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة) بمنطقة نجران إلى رياح نشطة وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية التي تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية خلال الحالة الجوية التي بدأت الساعة السادسة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما تتعرض (أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدئرة، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، فرسان، فيفا، هروب) بمنطقة جازان إلى أتربة أمطار رعدية يصحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

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وتستمر الحالة الجوية التي بدأت الساعة التاسعة مساء أمس السبت في (دومة الجندل، سكاكا) بمنطقة الجوف بهطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية حتى الساعة الثامنة مساءً، بينما تشهد (القريات، طبرجل) بذات المنطقة استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة السادسة صباحًا، وذلك حتى الساعة التاسعة مساءً بهبوب رياح نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية.

وتشهد (العويقلية، رفحاء، عرعر) بمنطقة الحدود الشمالية، استمرار الحالة الجوية التي بدأت الساعة الثامنة مساء الجمعة الماضي بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة التاسعة مساءً اليوم الأحد، كما تشهد (أبها، أحد رفيدة، البرك، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تثليت، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل) بمنطقة عسير هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتدفق سيول يصحبها رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى التاسعة مساءً.

وتتعرض (الباحة، الحجرة، بلجرشي، المندق، المخواة، القرى، بني حسن، فرعة الزناد، قلوة) بمنطقة الباحة إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول، ويصحبها رياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة التاسعة مساءً، كما تشهد الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، خيبر، وادي الفرع) بمنطقة المدينة المنورة، هطول أمطار رعدية يصحبها رياح تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً.

وتتعرض (الأسياح، البدائع، البكيرية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء ) بمنطقة القصيم، إلى أمطار رعدية يصحيها رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، وذلك خلال الحالة الجوية التي بدأت الساعة الثالثة فجرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.