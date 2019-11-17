«الهلال الأحمر» تنفي تحصيل رسوم عن الخدمات الإسعافية

نفت هيئة الهلال الأحمر صحة المعلومات التي تداولتها بعض شبكات التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل رسوم مالية مقابل الخدمات مقابل الخدمات الطارئة المقدمة للأفراد.

وقالت الهيئة -في بيان صادر عنها اليوم- إن الخدمات الطبية التي تقدمها للمجتمع «مجانية»، مشيرة إلى أن المقابل المالي الذي أقرّه مجلس الضمان الصحي التعاوني يتم تحصيله من شركات التأمين وليس المستفيدين من الخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وكانت أخبار مغلوطة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي زعم مروّجوها أن الهيئة تحصل رسومًا على الخدمات الإسعافية الطارئة، بينما تعمل الهيئة وفقًا للوائحها واستراتيجية إدارتها على تقديم الخدمات مجّانًا للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، وذلك منذ التخطيط لإنشائها في العام 1353هـ كجمعية الإسعاف الخيري بالمملكة، كأولِ تنظيمٍ حكومي لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية بالمملكة، ومنذ ذلك التاريخ -وحتى هذا اليوم- والخدمات الطبية الإسعافية الطارئة تتنقل خلال مراحل التطور والبناء التي واكبت النهضة التي تشهدها المملكة في كل جوانبها الصحية والتعليمية.

أدوار فاعلة

ولا تقتصر أدوار الهيئة على العمل داخل المملكة، فقد سبق لها أن شاركت في الإشراف على عملية تسليم 12 طفلًا يمنيًّا إلى السلطات اليمنية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئة حقوق الإنسان؛ حيث تسعى الهيئة من خلال المشاركة إلى أبعاد الأطفال اليمنيين عن العمليات القتالية، وإيصالهم إلى أهلهم؛ والتي جاءت هذه المشاركة بدعوة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة.

وثمّنت هيئة الهلال الأحمر السعودي الجهودَ الكبيرة التي تبذلها المملكة للإفراج عن الأطفال اليمنيين الذين تم تجنيدهم والزجّ بهم في جبهات القتال؛ وهو ما يمثّل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية ذات الصلة.