السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يستقبل رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة



حائل 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبة اليوم، نائب رئيس ‫مجلس الغرف

ونوه سموه بالدور الذي تقوم به الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، حاثاً على مضاعفة الجهود للرقي بالأداء إلى الأفضل لخدمة المنطقة والقطاع الاقتصادي فيها.

من جانبه أعرب نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير التجارة والاستثمار على ما تجده غرفة حائل وأعضاء مجلس إدارتها ومنسوبيها من دعم ومساندة، مؤكداً حرصه وأعضاء المجلس على خدمة المنطقة ومشاريعها الاقتصادية والعمل بشكل تكاملي مع مختلف الإدارات الحكومية والأهلية في كل ما يحقق للمنطقة التطور والنماء في ظل الدعم السخي من القيادة الحكيمة واهتمام ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

// انتهى //

13:47ت م

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حائل 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبة اليوم، نائب رئيس ‫مجلس الغرف السعودية ‬ رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة عبدالله العديم وأعضاء مجلس الإدارة.‬ونوه سموه بالدور الذي تقوم به الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، حاثاً على مضاعفة الجهود للرقي بالأداء إلى الأفضل لخدمة المنطقة والقطاع الاقتصادي فيها.من جانبه أعرب نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير التجارة والاستثمار على ما تجده غرفة حائل وأعضاء مجلس إدارتها ومنسوبيها من دعم ومساندة، مؤكداً حرصه وأعضاء المجلس على خدمة المنطقة ومشاريعها الاقتصادية والعمل بشكل تكاملي مع مختلف الإدارات الحكومية والأهلية في كل ما يحقق للمنطقة التطور والنماء في ظل الدعم السخي من القيادة الحكيمة واهتمام ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.// انتهى //13:47ت م0087

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