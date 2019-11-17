السعودية اليوم / وحدة الاحوال المدنية التنقلة تقدم خدماتها في 86 موقعا بالمملكة



الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية اليوم تقديم خِدماتها للرجال والنساء في 86 موقعا بالمملكة ، في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك "

المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, وحملة (هويتي انتمائي) الهادفة الى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.

وتشمل أعمال الوحدة التي تستمر أسبوعاً 18 موقعا بمنطقة القصيم ,و17 موقعا بمنطقة عسير ,و9 مواقع في مناطق مكة المكرمة والشرقية وحائل ,و5 مواقع في مناطق المدينة المنورة والباحة وجازان ,و4 مواقع في منطقة الجوف ,وموقعان في منطقتي تبوك ونجران ,وموقع واحد في منطقة الرياض.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

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