السعودية اليوم / اختتام فعاليات "الدراجة من أجل صحتك" بكورنيش الخبر



الدمام 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت أمس، فعاليات الممشى الصحي "الدراجة من أجل صحتك"، التي أقامتها أمانة المنطقة الشرقية، بكورنيش الخبر الشمالي، بمناسبة اليوم العالمي للسكري، بالتعاون مع التجمع الصحي.

وهدفت هذه الفعاليات إلى نشر ثقافة الوعي وغرس القيم والمفاهيم عن خطورة مرض السكري؛ وخاصة الناشئة من المجتمع، وأهمية ممارسة

وشهدت الفعاليات حضوراً كبيراً، استفادوا من الخدمات التي قدمتها الأمانة والتجمع الصحي وشركات القطاع الخاص من خلال الأركان المتنوعة، التي من أبرزها ركن التطعيم ضد الانفلونزا؛ الذي استفاد منه 5000 زائراً، إضافة إلى مشاركة نحو 480 شخصاً في التمارين

// انتهى //

13:38ت م

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الدمام 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واساختتمت أمس، فعاليات الممشى الصحي "الدراجة من أجل صحتك"، التي أقامتها أمانة المنطقة الشرقية، بكورنيش الخبر الشمالي، بمناسبة اليوم العالمي للسكري، بالتعاون مع التجمع الصحي.وهدفت هذه الفعاليات إلى نشر ثقافة الوعي وغرس القيم والمفاهيم عن خطورة مرض السكري؛ وخاصة الناشئة من المجتمع، وأهمية ممارسة رياضة الدراجات، والمشي، للوقاية من هذه الأمراض المنتشرة.وشهدت الفعاليات حضوراً كبيراً، استفادوا من الخدمات التي قدمتها الأمانة والتجمع الصحي وشركات القطاع الخاص من خلال الأركان المتنوعة، التي من أبرزها ركن التطعيم ضد الانفلونزا؛ الذي استفاد منه 5000 زائراً، إضافة إلى مشاركة نحو 480 شخصاً في التمارين الرياضية ، كما جرى توزيع مئات المنشورات التوعوية، التي تتحدث عن أمراض السكري وطرق الوقاية منها، وأهمية الغذاء الصحي، في حين شارك عدد من الزوار بفعالية "الدراجة من أجل صحتك" من بينهم من ذوي الإعاقة، إضافة إلى الاستفادة من الأركان الأخرى التي قدمت شرحاً من قبل المختصين في مجال الغذاء الصحي؛ وأمراض السكري.// انتهى //13:38ت م0083

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