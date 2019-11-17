السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة



حائل 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ صالح بن علي الزبيدي.

ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من حرص على تطبيق تعليم الشريعة الإسلامية وشعيرة الأمر بالمعروف, مؤكداً أهمية دور رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , مبدياً سموه دعمه لرجال الهيئة ليؤدوا أدوارهم ومهامهم على أكمل وجه .

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا التي تخص مجال عمل رجال الهيئة بالمنطقة.

// انتهى //

13:33ت م

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