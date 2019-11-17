السعودية اليوم / الأمن الباكستاني يقضي على عنصر إرهابي بعملية أمنية



إسلام آباد 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم عن نجاحها في القضاء على عنصر إرهابي خلال عملية نفذتها في مدينة ديرة إسماعيل خان.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة الباكستانية أن العملية تم تنفيذها بالتعاون بين وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة ، بناء على معلومات استخباراتية، حيث تمت مداهمة موقعاً لعناصر إرهابية، وجرى تبادل إطلاق النار مع مسلحين متواجدين في ذلك الموقع.

وأضاف أن قوات الأمن قضت على عنصر إرهابي كان مطلوباً في العديد من القضايا الإرهابية، وتمكن عنصر آخر من الفرار بدراجة نارية، حيث يجري البحث عنه.

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13:32ت م

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