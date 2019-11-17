السعودية اليوم / ملتقي عربي بالقاهرة حول المبادرات الرقمية للحكومة الإلكترونية



القاهرة 20 ربيع الأول 1441هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

تبدأ بعد غد الثلاثاء أعمال الملتقى الثاني للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة للعام الجاري في العاصمة المصرية القاهرة ، بعنوان "المبادرات الرقمية للحكومة الإلكترونية" بمشاركة عدة دول عربية من بينها المملكة العربية

وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، في تصريح له اليوم أن الملتقى سيتناول أربع محاور هي السياسات الحكومية لإطلاق المبادرات الرقمية للحكومات الإلكترونية، ومتطلبات ومرتكزات إطلاق المبادرات الرقمية للحكومة الإلكترونية والصعوبات والتحديات التي تواجه المبادرات والمشروعات الرقمية الحديثة، وأثر المبادرات الرقيمة في تطوير وتحسين الخدمات والمنتجات.

وأشار إلى أنه سيتم استعراض عدد من التجارب والممارسات الإدارية الناجحة في مجال المبادرات الرقمية من مختلف المؤسسات في الدول العربية.

// انتهى //

13:25ت م

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القاهرة 20 ربيع الأول 1441هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واستبدأ بعد غد الثلاثاء أعمال الملتقى الثاني للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة للعام الجاري في العاصمة المصرية القاهرة ، بعنوان "المبادرات الرقمية للحكومة الإلكترونية" بمشاركة عدة دول عربية من بينها المملكة العربية السعودية وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، في تصريح له اليوم أن الملتقى سيتناول أربع محاور هي السياسات الحكومية لإطلاق المبادرات الرقمية للحكومات الإلكترونية، ومتطلبات ومرتكزات إطلاق المبادرات الرقمية للحكومة الإلكترونية والصعوبات والتحديات التي تواجه المبادرات والمشروعات الرقمية الحديثة، وأثر المبادرات الرقيمة في تطوير وتحسين الخدمات والمنتجات.وأشار إلى أنه سيتم استعراض عدد من التجارب والممارسات الإدارية الناجحة في مجال المبادرات الرقمية من مختلف المؤسسات في الدول العربية.// انتهى //13:25ت م0079

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