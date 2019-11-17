

بريدة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

انطلق اليوم برامج الأسبوع الرابع من المرحلة الخامسة لبرنامج التدريب المجتمعي ( أُتقن 5 ) بمنطقة القصيم في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة ( الكليات التقنية بنين وبنات والمعاهد الصناعية الثانوية ).

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن أنه تم الأسابيع الأول والثاني والثالث من البرنامج تدريب 677 متدرباً ومتدربة في 33 برنامجاً تدريبياً، مبيناً أن مدة كل برنامج 4 أيام بمعدل 4 ساعات تدريب يومياً، مشيراً إلى أن المتدرب يمنح شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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13:10ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 677 مستفيداً ومستفيدة حتى نهاية الأسبوع الثالث من برنامج "أتقن 5" في تقني القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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