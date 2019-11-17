السعودية اليوم / مدير جامعة الإمام يستقبل القائم بأعمال سفارة تايلند لدى المملكة



الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري في اليوم، القائم بالأعمال ورئيس البعثة لسفارة مملكة تايلند ساتانا كسيم ايوتايا،

بحضور وكيل الجامعة للتبادل المعرفي والتواصل الدولي الدكتور عبدالله اليوسف، والملحق الثقافي بالسفارة وعدد من المسؤولين في الجامعة.

وأوضح الدكتور العامري أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يدرس بها أكثر من 30 طالباً من مملكة تايلند وتخرج منها أكثر من 40 طالباً من مختلف الدرجات العلمية ممن درسوا في المجالات الشرعية والعلمية والصحية والتطبيقية والتقنية، ودرسوا وتعلموا اللغة العربية، والإسلام الوسطي البعيد عن التطرف والغلو، مقدماً شكره للقائم بالأعمال لدى مملكة تايلند على هذه الزيارة، وعلى حرصه على متابعة طلاب بلاده من أبناء مملكة تايلند المميزين الذين يدرسون في الجامعة ليسهموا في بناء بلدهم، والحرص على استثمار هذه المنحة بما يعود بالنفع عليهم وعلى بلادهم.

وأضاف معاليه أن جامعة الإمام يسعدها أن تشرف على مناهج جامعة "فطاني" في تايلند ، وتتطلع للمزيد من التعاون في جوانبها وأعمالها في المجالات العلمية والأكاديمية والبحث العلمي والدراسات العليا ، منوهاً بما تحظى به الجامعة ومعاهدها من دعم ومتابعة وحرص من قادة هذه البلاد المباركة في كل ما يخدم المسلمين في جميع أنحاء العالم .

من جانبه أبدى القائم بالأعمال لدى مملكة تايلند ساتانا كسيم ايوتايا، إعجابه بمستوى الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وبالرعاية، التي توليها الجامعة لطلابها وطالباتها والخدمات التعليمية المتميزة المقدمة لهم سواء على مستوى مرحلة البكالوريوس أو مراحل الدراسات العليا، مقدماً شكره على حسن الاستقبال والضيافة في جامعة الإمام، متطلعاً إلى العمل المشترك في كل المجالات العلمية والثقافية والبحث العلمي الذي يخدم طلاب مملكة تايلند وفق الأنظمة والقوانين التي تحقق تطلعات البلدين.

// انتهى //

13:05ت م

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