السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يلتقي وزير المالية



الباحة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان وذلك في مكتب معاليه بالوزارة.

وبحث سموه مع معالي وزير المالية احتياجات منطقة الباحة المستقبلية من المشروعات الخدمية والسبل الكفيلة بدعم الاستثمارات بالمنطقة، كما تم استعراض المشاريع القائمة حالياً ودعم المتعثر منها ليتم إنجازها، في ظل مسيرة البناء والنماء ورؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تحظى بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتنمية الباحة إنساناً ومكان.

وقدم سمو الأمير حسام بن سعود شكره لمعالي وزير المالية على ما أبداه من تجاوب وتفهم لاحتياجات المنطقة وتوفير سبل الراحة للمواطنين.

من جانبه أعرب الوزير الجدعان عن بالغ سروره وسعادته بزيارة سمو أمير منطقة الباحة لوزارة المالية، مؤكداً على استمرارية التنسيق ما بين الوزارة وإمارة منطقة الباحة.

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