السعودية اليوم / مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ترحب بقرار الأمم المتحدة تجديد التفويض وكالة الأونروا



بيروت 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

رحب اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ، بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا .

وعمت المسيرات اليوم ، مخيمات برج الشمالي والبص وعين الحلوة وشاتيلا ونهر البارد والبداوي والجليل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ترحيبا بنتائج التصويت .

ورفع اللاجئون الفلسطينيون عند مداخل المخيمات وفي الساحات العامة لافتات ترحب بقرار الأمم المتحدة ، واعتبرت نتائج التصويت دعمًا كبيراً للاجئين الفلسطينيين ويعكس تضامنًا دوليًا مع قضية الشعب الفلسطيني وإيمانا بحقوقة المشروعة .

ووجهت الشكر والامتنان للدول التي ناصرت فلسطين وصوتت لصالح تجديد التفويض لوكالة الأونروا .

// انتهى //

13:00ت م

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