السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم محاضرتين نسائية بمدينة الرياض



الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض أمس، محاضرة بعنوان: (حقوق المرأة في الإسلام), ألقتها الدكتورة بركة بنت مضيف الطلحي، في جامع البواردي بحي العزيزية، بعد صلاة المغرب.

كما تلقي الدكتورة بركة الطلحي اليوم، محاضرة بعنوان: (دور المرأة في حماية الفكر من التطرف) في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي، بعد صلاة المغرب.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرنامج التوعوي والإرشادي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمختلف مناطق المملكة، بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للقيام بواجب الدعوة إلى الله, ونشر العلم النافع بين أوساط النساء من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصيرهم بأمور الدين، وما ينفع الأسرة المسلمة.

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12:50ت م

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