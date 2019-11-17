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شكرا لقرائتكم الهلال الأحمر: لا رسوم مالية على خدماتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الهلال الأحمر: لا رسوم مالية على خدماتنا
يتم تحصيلها من شركات التأمين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عدم صحة المعلومات التي تداولها البعض على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل رسوم مالية مقابل الخدمات الطبية الطارئة التي تقدمها للأفراد.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن الخدمات الطبية التي تقدمها للمجتمع هي خدمات مجانية وأن المقابل المالي الذي أقره مجلس الضمان الصحي التعاوني يتم تحصيله من شركات التأمين وليس المستفيدين من الخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي.
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