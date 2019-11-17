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فيديو.. الفوزان: اكتتاب أرامكو فرصة استثمارية للجميع
توقع إقبال منقطع النظير للاكتتاب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المحلل والكاتب الاقتصادي راشد الفوزان أن اكتتاب أرامكو يمثل فرصة استثمارية على المدى الطويل في الشركة.
وقال الفوزان، في مداخلة مع قناة الإخبارية، إن النطاق السعري الذي أعلنته الشركة اليوم الأحد، لم يبعد عن توقعات المحللين الاقتصاديين، وهو في متناول جميع الأفراد.
وأضاف راشد الفوزان، أن اكتتاب أرامكو فرصة للمستثمرين الأفراد على المدى الطويل في أرامكو، وسيكون هناك إقبال منقطع النظير وفق هذا السعر.
وكانت شركة “أرامكو السعودية” قد حددت اليوم الأحد، النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب العام ما بين 30 ريالاً و32 ريالاً للسهم.
وحددت أرامكو البنوك المستلمة لعملية الاكتتاب وهي البنك الأهلي التجاري، ساب، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي.
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