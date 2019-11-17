شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» تكشف حقيقة تحصيل رسوم مالية مقابل الخدمات الطبية للأفراد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي عدم صحة المعلومات التي تداولها البعض على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل رسوم مالية مقابل الخدمات الطبية الطارئة التي تقدمها للأفراد.
وأوضحت الهيئة أن الخدمات الطبية التي تقدمها للمجتمع هي خدمات مجانية، وأن المقابل المالي الذي أقره مجلس الضمان الصحي التعاوني يتم تحصيله من شركات التأمين وليس من المستفيدين من الخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي.
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