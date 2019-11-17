شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس لاتفيا بمناسبة ذكرى الاستقلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية لاتفيا إيجيلس ليفيتس، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

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وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لليفيتس، ولحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية لاتفيا إيجيلس ليفيتس، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لليفيتس، راجياً لحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.