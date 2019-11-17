شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم خدمة تطعيم الإنفلونزا في المنازل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

أعلنت وزارة الصحة بدء تقديم خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية للمستفيدين في منازلهم أو حيثما كانوا، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم، اعتباراً من غد (الاثنين) ولمدة 5 أيام، وذلك خلال الفترة من 3 عصراً حتى 9 مساءً بالتعاون مع إحدى شركات النقل.

وأوضحت الصحة أن خدمة «تطعيم» ستشمل 15 مدينة ومحافظة هي (الرياض والخرج والشرقية «الدمام والخبر والظهران» والأحساء والقطيف ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وحائل والقصيم وجازان والجوف وعرعر ونجران وتبوك وعسير)، وذلك رغبة من الصحة في تغطية أكبر عدد ممكن من طالبي الخدمة، حيث من المتوقع أن يكون أكثر مستفيدي هذه الخدمة فئة كبار السن.