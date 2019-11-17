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كتلة هوائية قارية باردة تتسلل للمملكة
شمالاً وتزحف جنوباً خلال اليومين المقبلين
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند؛ من كتلة هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة، تبدأ اليوم وتكون شدتها يومَي الأربعاء والخميس.
وأضاف المسند؛ في تغريدات عبر حسابه في تويتر: “كتلة هوائية قارية شمالية باردة تتسلل ناحية الأجواء الشمالية للمملكة وتُخفض درجة الحرارة بشكل كبير وتزحف جنوباً خلال اليومين المقبلين”.
وأضاف المسند: “شدتها ستكون الأربعاء والخميس، ومتوقع أن تبلغ درجة الحرارة الصغرى في الرياض 6 درجات، وفي طريف أقل من 5 درجات”.
وتابع: “من المتوقع أن تؤثر حالة غيث وبشكل خاص على المناطق الشمالية: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، وقد تكون شدتها على منطقة الجوف، كما تشمل التوقعات وبشكل أقل كلاًّ من القصيم وشمالي الرياض والشرقية وتشمل المدينة مكة، الباحة، عسير”.
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