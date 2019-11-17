كتلة هوائية قارية باردة تتسلل للمملكة

2019-11-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند؛ من كتلة هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة، تبدأ اليوم وتكون شدتها يومَي الأربعاء والخميس.

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وأضاف المسند؛ في تغريدات عبر حسابه في تويتر: “كتلة هوائية قارية شمالية باردة تتسلل ناحية الأجواء الشمالية للمملكة وتُخفض درجة الحرارة بشكل كبير وتزحف جنوباً خلال اليومين المقبلين”.

وأضاف المسند: “شدتها ستكون الأربعاء والخميس، ومتوقع أن تبلغ درجة الحرارة الصغرى في الرياض 6 درجات، وفي طريف أقل من 5 درجات”.

وتابع: “من المتوقع أن تؤثر حالة غيث وبشكل خاص على المناطق الشمالية: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، وقد تكون شدتها على منطقة الجوف، كما تشمل التوقعات وبشكل أقل كلاًّ من القصيم وشمالي الرياض والشرقية وتشمل المدينة مكة، الباحة، عسير”.

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