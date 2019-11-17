ابن مساعد يحرج مذيعة الجزيرة

2019-11-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد موجهاً حديثه لمذيعة قناة الجزيرة غادة عويس: “بدأتِ معي سجالًا منذ مدة وضاق بك الحال وعدمتِ الحجةَ فهربتِ مستخدمة البلوك”.

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وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “الآن تمنشنينني مرة أخرى بعد أن أزلتِ البلوك، بالمناسبة ليس عيبًا أن تتابعيني من حساب آخر”.

وتابع الأمير عبد الرحمن بن مساعد: “يا سيدة غادة عويص وضعك، وهذا آخر رد منّي عليك وسأستخدم معك خاصية الكتم فالبلوك كثير عليك”.

واستكمل ساخرًا من التعتيم الإعلامي من قبل قناة الفتنة على تظاهرات الإيرانيين قائلاً: “بما أنني استخدمت خاصية الكتم مع مذيعة الجزيرة غادة عويس أتمنى ممن يود من الأحبة المتابعين إذا وجد عنده وقت فراغ أن يخبرها أن هناك مظاهرات في إيران علها تخبر قناتها لتسلط عليها ولو بقدر 10٪ من تغطيتها للمظاهرات في دول ليست على وفاق مع الجزيرة”.

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