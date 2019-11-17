مشهور لـ”المواطن” : أمطار وبرد بهذه المناطق

2019-11-17

متابعات الخليج 365 _ علي شيبان _ جازان

أكد الراصد الجوي الأستاذ علي مشهور أن هذه الأيام تعيش أجواء الجزيرة العربية حالة من عدم الاستقرار، حيث يتوقع أن يستمر تأثر هذه الحالة على أجزاء واسعة من المملكة ودول الخليج العربي .

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وأضاف مشهور في تصريحات خاصة لـ “متابعات الخليج 365” أن هذه الحالة عبارة عن امتداد للمنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا، وهذه المنخفضات تعمل على زيادة التبريد في طبقات الجو العليا ويستجيب لهذا التبريد العلوي امتداد للرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب والقرن الإفريقي مع نشاط ملحوظ لمنخفض البحر الأحمر الحراري، والتي تساعد في زيادة بخار الماء في طبقات الجو وبالتالي حدوث الحالات المطرية المتتابعة.

وقال: إن آخر توقعات خرائط النماذج العددية العالمية تشير إلى زيادة فرص حدوث العواصف الرعدية الماطرة الغزيرة أحياناً مع تساقط لحبات البرد بشكل أوسع من يوم الأحد 17 نوفمبر وتستمر هذه الحالة المطرية حتى قرب نهاية نوفمبر وتتركز الأمطار الغزيرة مع جريان للسيول على مكة المكرمة وجدة والباحة وعسير وجازان والرياض والجوف والحدود_الشمالية وحائل والقصيم والشرقية، وقد تتأثر أجزاء من المدينة المنورة وتبوك ونجران ببعض الأمطار الخفيفة والمتوسطة ومن ثم تمتد الحالة المطرية الغزيرة نحو دول الخليج العربي بمشيئة الله تعالى.

وتابع “بالنسبة لدرجات الحرارة يتوقع مع تعمق للموجة الباردة القطبية أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير من يوم الثلاثاء المقبل 19 نوفمبر وتستمر هذه الموجة حتى يوم الجمعة 22 نوفمبر 2019م، واحتمال أن تتراوح الصغرى ما بين 2 إلى 5 درجات مئوية وخاصة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وصولاً إلى شمال الرياض وقد تلامس درجة الصقيع في بعض الأحيان.

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