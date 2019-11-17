- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السياري أول سعودي وخليجي ينضم للبنك الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السياري أول سعودي وخليجي ينضم للبنك الآسيوي
للاستثمار في البنية التحتية
متابعات الخليج 365 - الرياض
انضم مؤخراً لفريق عمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الأستاذ سعود بن عبدالله السياري كأول سعودي وخليجي ينضم لفريق عمل البنك.
ويشغل السياري حالياً منصب كبير محللي الاستثمار ضمن الفريق المعني باستقطاب وتقييم الفرص التنموية.
ويقع المركز الرئيسي للبنك في العاصمة الصينية بكين وقد أطلق أعماله في عام 2015م كأحد بنوك التنمية الدولية بهدف دعم تمويل مشاريع البنية التحتية وتساهم فيه المملكة إلى جانب عدد من الدول الأسيوية والأوربية والإفريقية.
ويأتي انضمام السياري ضمن خطط البنك في استقطاب الكفاءات من مناطق مختلفة في العالم، ويعد السياري من الكفاءات الوطنية الشابة ويتمتع بخبرة استثمارية وتنموية بدأت بإكماله برامج محلل ائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي وعمله في صندوق الاستثمارات العامة حيث كُلف برئاسة محفظة الصناعة والتعدين ومثل الصندوق في أكثر من محفل، كما شغل عضويات عدد من مجالس الإدارة واللجان.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر السياري أول سعودي وخليجي ينضم للبنك الآسيوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.