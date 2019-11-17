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تحذير من لعبة خطيرة تهدد حياة الأطفال
قد تسبب الجلطة والوفاة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من انتشار لعبة خطيرة بين الأطفال، عبر مواقع التواصل، حيث يقوم الطفل بتنفس سريع ثم يستند على الجدار ويكتم نفسه، ثم يقوم أصدقاؤه بالضغط على صدره، ويفقد الوعي ويسقط على الأرض، ثم يفيق مجدداً.
وأضاف النمر، أن هذه الطريقة تسبب الإغماء وذلك بسبب كتم النفس مع الضغط على صدر الضحية؛ ما يسبب هبوط الضغط وخطر الوفاة.
وشدد على أن هذه الطريقة الخطيرة قد تسبب جلطة في الدماغ وتغير نبض القلب في بعض الأشخاص الذين لديهم أمراض في القلب سواء معروفة لديهم مسبقاً أم لا.
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