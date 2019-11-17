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إنقاذ أربعة سعوديين من الموت غرقاً بالأردن

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2019-11-17

إنقاذ أربعة سعوديين من الموت غرقاً بالأردن

بعد أن جرفتهم السيول

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي

أنقذت العناية الإلهية أربعة مواطنين سعوديين من الموت غرقاً وذلك في منطقة الأزرق الأردنية وذلك بعد تعرض مركبتهم للغرق بأحد السيول بتلك المنطقة، حيث تمكنت قوات البادية الأردنية ومجموعة من المواطنين من إنقاذهم بعد أن جرفهم السيل.

وعلق المتحدث الرسمي باسم السفارة بالأردن عبدالسلام العنزي بقوله إن ” شهامة أشقائنا الأردنيين لا تتوقف وليس لها حدود، حيث تم اليوم إنقاذ 4 مواطنين سعوديين من قبل قوات البادية الأردنية ومجموعة من الأهالي وذلك بعد أن جرفهم سيل بجانب طريق الأزرق وتم إسعافهم لأقرب مركز صحي وعادوا للمملكة وهم بخير الآن والحمد لله على سلامتهم”.

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