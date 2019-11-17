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تحذير من أمطار غزيرة وسيول في جازان
نصائح بعدم الخروج إلا للضرورة
متابعات الخليج 365 _ علي شيبان _ جازان
تشهد المملكة العربية السعودية هذه الأيام حالة مطرية ما بين متوسطة إلي غزيرة كما ستشهد منطقة جازان تقلبات جوية وهطول أمطار غزيرة وجريان للسيول.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع بأخذ الحيطة والحذر وذلك لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وهطول أمطار وجريان السيول.
وأهابت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات بعدم المجازفة في السيول والابتعاد عن تجمعات المياه وعدم الخروج أثناء هطول الأمطار إلا للضرورة القصوى.
كما أكدت المديرية أنها اتخذت جميع الاحتياطات التي تحول دون وقوع أي حوادث نتيجة للتقلبات الجوية بإعداد الخطط اللازمة وانتشار لدوريات السلامة وإرسال الرسائل التوعوية لأفراد المجتمع متمنية السلامة للجميع.
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