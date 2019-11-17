السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس إيجيلس ليفيتس، رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس إيجيلس ليفيتس رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية لاتفيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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