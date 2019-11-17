اعتماد بطاقة الأحوال والإقامة كمعرف أساسي عند مقدم الخدمة الصحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حدد مجلس الضمان الصحي التعاوني بطاقة الهوية الوطنية للمواطن وبطاقة الإقامة للمقيم، المعرف الأساسي الوحيد للمؤمن له، وذلك عند زيارة مقدم الخدمة الصحية بداية من 1 / 1 / 2020.

يأتي ذلك في سبيل تسهيل وتعزيز حصول المؤمن له على الرعاية الصحية بالسهولة الممكنة، وتحسين تجربة رضا العميل.

ودعا المجلس جميع المؤمن لهم من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم للاستفادة من قنوات التواصل الخاصة بالمجلس للرد على الاستفسارات أو تسجيل الملاحظات أو تلقي الشكاوى، وذلك من خلال البوابة الالكترونية: www.cchi.gov.sa أو الرقم الموحد 920001177، البريد الالكتروني Infocchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس cchiksa.