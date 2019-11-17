السعودية | هطول أمطار رعدية على 9 مناطق في السعودية

شكرا لقرائتكم هطول أمطار رعدية على 9 مناطق في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، الأحد، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وأجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والمدينة المنورة، كما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة، ويكون الضباب خلال ساعات الليل وصباح الغد على المناطق الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية، على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.