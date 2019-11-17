الشؤون البلدية والقروية تكشف عقوبة الشواء والطبخ بالأماكن العامة

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تحذيرا من إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة غير المسموح بها بهدف الشواء أو الطبخ أو تجهيز الشيشة.
وبحسب “المدينة”، قالت الوزارة إن لائحة الذوق العام تعاقب من يقدم على مثل هذه التصرفات بغرامات تبدأ في المرة الأولى بـ ١٠٠ ريال وفي حال التكرار تتضاعف حتى تصبح ٢٠٠ ريال.
ودخلت الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام حيز التنفيذ في المملكة حيث حددت اللائحة ١٩ مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية أقلها ٥٠ ريالا وأعلاقها ٣ آلاف ريال.
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