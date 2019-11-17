بعدما قامت بهذا التصرف.. عبد الرحمن بن مساعد يسخر من مذيعة الجزيرة: البلوك كثير عليك.. ويوجه رسالة...

سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد من تصرف مذيعة قناة الجزيرة تجاهه بعدما حظرت متابعة حسابه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعدما عجزت عن الرد على منشوراته بالمنطق والحجة.

وقال الأمير خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “بدأتِ معي سجالًا منذ مدة وضاق بك الحال وعدمتِ الحجة فهربتِ مستخدمة( البلوك) .. والآن ( تمنشنينني) مرة أخرى بعد أن أزلتِ البلوك.. بالمناسبة ليس عيبًا أن تتابعيني من حساب آخر.. يا سيدة غادة ( عويص) وضعك.. وهذا آخر رد منّي عليك وسأستخدم معك خاصية الكتم فالبلوك كثير عليك..!”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “بما أنني استخدمت خاصية الكتم مع مذيعة الجزيرة غادة عويس أتمنى ممن يود من الأحبة المتابعين إذا وجد عنده وقت فراغ أن يخبرها أن هناك مظاهرات في إيران علها تخبر قناتها لتسلط عليها ولو بقدر 10٪ من تغطيتها للمظاهرات في دول ليست على وفاق مع الجزيرة!”.