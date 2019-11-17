حالة الطقس غداً: أمطار رعدية على معظم المناطق.. وأجواء باردة على شمال المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس غداً الأحد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية على الشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة عسير وجازان وأجزاء من حائل والقصيم المدينة المنورة.

كما توقعت أن تنخفض درجات الحرارة وتكون الضباب خلال ساعات الليل وصباح الغد على المناطق الشمالية، ويُتوقع أن تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة غداً في مكة المكرمة (34 درجة)، وأدنى درجة حرارة في طريف (8 درجات).