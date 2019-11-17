بالفيديو: استشاري قلب يحذر من لعبة يمارسها الأبناء قد تؤدي إلى جلطة في الدماغ

حذر ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر من لعبة قال إنها خطيرة وانتشرت بين الأطفال، حيث يقوم الطفل بتنفس سريع ثم يقف على الجدار ويكتم نفسه ثم يقوم زملاؤه بالضغط على صدره، حتى يفقد الوعي.

وأظهر مقطع فيديو طلابًا في مدرسة ينفذون تلك اللعبة مع زميل لهم، حتى فقد الوعي وسقط على الأرض، ثم أفاق بعد برهة، فيما نبّه “النمر” من أن الإغماء يحدث بسبب انخفاض ضغط الدم بعد كتم النفس، ثم ضغط يدي الزميل على صدر الضحية. وأضاف الطبيب أن هذه الطريقة خطيرة، ويجب أن يُمنع الأطفال من ممارستها، لأنها قد تُسبب جلطة في الدماغ وتغيرا في نبض القلب عند البعض ممن يعانون من أمراض في القلب، سواء كانت معروفة لديهم مسبقاً أم لا.