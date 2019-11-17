أرامكو تحدد النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب بهذا السعر .. التفاصيل

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ويبدأ اليوم الأحد الاكتتاب للمؤسسات المالية والأفراد على أسهم “أرامكو”، وتنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد بتاريخ 28 نوفمبر 2019، فيما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 4 ديسمبر 2019.

حددت شركة “أرامكو السعودية” النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب العام ما بين 30 ريالا و32 ريالاً للسهم.

