السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يستقبل مدير فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة



مكة المكرمة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبه مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة علي يحيى الغامدي والفريق الاستشاري برئاسة الدكتور منصور المعشوق، وذلك لاستلام مشروع دراسة إعادة توزيع الكوادر البشرية بالأمانة وبلدياتها الفرعية، بحضور قيادات ومسؤولي الأمانة.

وأوضح مدير إدارة التنظيم الإداري بالأمانة صالح عيوني أن الهدف من الدراسة تطوير القوى العاملة وتوزيع الوظائف وفق المهام المحددة، وقياس حجم العمل وتنظيم العمل الإداري، وتصميم نماذج مخرجات الأعمال، مضيفاً أنها كانت على عدة مراحل وحظيت باهتمام بالغ من قياديي الأمانة لما فيها من تحسين بيئة العمل و توظيف الكوادر البشرية الملائمة وفق المبادرات والخطط المستهدفة بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وعبر عيوني عن شكره لرئيس المشروع بمعهد الإدارة الدكتور بندر الواكد وفريق المعهد وعلى رأسهم عبدالله الصبحي وفريق العمل بالأمانة المهندس أحمد بشاوري ومحمد المحمادي وصالح الغامدي ولجميع ممثلي القطاعات لتعاونهم المُثمر في إنجاز أعمال المشروع.

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10:41ت م

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