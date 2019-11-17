السعودية اليوم / مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون يُعلن عن إقامة دورة في تجميل العيون



جدة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

يشهد مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون، إقامة دورة تُعنى بـ "تجميل العيون"، بمشاركة عددٍ من الأطباء من المملكة العربية

وتأتي أهمية هذه الدورة في علاج وجراحات اضطرابات الجفون، والجهاز الدمعي، ومحجر العيون، للدقة العالية التي تتطلبه مثل هذه الجراحات لتنفيذها لتجنب التأثير على الوظائف البصرية، لا سيما وأن انسداد الجهاز الدمعي هو المرض الأكثر شيوعاً ويتم التعامل معه بواسطة العمليات الجراحية التي تستخدم التقنيات الجديدة.

وتستعرض الدورة الاضطرابات الرئيسية في الجفون والمناطق المحيطة بالعين، كانسداد القنوات الدمعية، وتدلي الجفن، أو انسدال الجفن الذي قد يحُد من المجال البصري.

يُذكر أن الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية تُكثّف تحضيراتها، لإطلاق فعاليات مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون 2019، الذي تنظمه الجمعية ومستشفى الحرس الوطني بجدة ممثلاً بعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة، ومستشفى العيون بجدة، ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، ومشاركة الأكاديمية الأمريكية والمدرسة الأوروبية للعيون خلال الفترة من 20 ـ 23 نوفمبر الجاري.

// انتهى //

09:39ت م

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جدة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسيشهد مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون، إقامة دورة تُعنى بـ "تجميل العيون"، بمشاركة عددٍ من الأطباء من المملكة العربية السعودية ، وأمريكا، وكندا، وأسبانيا، والامارات، وعمان، وذلك بفندق ريتز كارلتون جدة.وتأتي أهمية هذه الدورة في علاج وجراحات اضطرابات الجفون، والجهاز الدمعي، ومحجر العيون، للدقة العالية التي تتطلبه مثل هذه الجراحات لتنفيذها لتجنب التأثير على الوظائف البصرية، لا سيما وأن انسداد الجهاز الدمعي هو المرض الأكثر شيوعاً ويتم التعامل معه بواسطة العمليات الجراحية التي تستخدم التقنيات الجديدة.وتستعرض الدورة الاضطرابات الرئيسية في الجفون والمناطق المحيطة بالعين، كانسداد القنوات الدمعية، وتدلي الجفن، أو انسدال الجفن الذي قد يحُد من المجال البصري.يُذكر أن الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية تُكثّف تحضيراتها، لإطلاق فعاليات مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون 2019، الذي تنظمه الجمعية ومستشفى الحرس الوطني بجدة ممثلاً بعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة، ومستشفى العيون بجدة، ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، ومشاركة الأكاديمية الأمريكية والمدرسة الأوروبية للعيون خلال الفترة من 20 ـ 23 نوفمبر الجاري.// انتهى //09:39ت م0022

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