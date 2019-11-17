السعودية اليوم / بدء منافسات التميز الكشفي لمرحلة الكشاف المتقدم بمكة المكرمة



مكة المكرمة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

تنطلق في مكة المكرمة يوم غدٍ، فعاليات منافسات التميز الكشفي لمرحلة الكشاف المتقدم، التي تُنظمها كشافة وزارة التعليم، وتستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة

في المعسكر الرئيس بالعزيزية، خلال الفترة 12 - 23 / 3 / 1441هـ ، بمشاركة 29 إدارة تعليم تأهلت لتلك المرحلة.

وأوضح قائد المناسبة القائد الكشفي زياد حسن قدير أن تلك المنافسات التي سيشارك فيها 87 كشافاً يرافقهم 29 قائداً كشفياً، تتضمن تقديم مبادرات مجتمعية تحقق رؤية المملكة 2030م، بحيث تُجسد هذه المبادرات الطرق والأساليب والفنون والتقاليد الكشفية المكتسبة من أنشطة الوحدة الكشفية، وتم البدء بتطبيقها في المجتمع المدرسي والحي والمجتمع المحلي المحيط، إضافة إلى عرضها في المجتمع الافتراضي ضمن فضاءات شبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية.

وأشار قدير إلى أن المنافسات التي سيفتتح فعالياتها صباح الغد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي تهدف إلى تعزيز غرس روح الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، وتنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وتنمية المهارات والفنون الكشفية لدى الكشاف.

وعن أبرز الفعاليات التي تتضمنها المنافسات أفاد قدير أن المشاركين سيتنافسون في أربعة محاور، سيكون المحور الأول في رؤية المملكة 2030م في مجال وطن طموح، حيث سيكون التنافس في المحافظة على البيئة وحمايتها، وفي مجال مجتمع حيوي، سيكون التنافس في مواجهة التنمر، والسلامة المرورية، وفي مجال اقتصاد مزدهر سيكون التنافس في ترشيد الطاقة والمياه، والتسوق الإلكتروني، فيما سيكون الفرع الثاني التنافس فيه بالتقاليد الكشفية التي تتضمن تقاليد العلم، وتقاليد حفل القبول والانتقال، وتقاليد الزي الكشفي، وتقاليد التحية الكشفية، وتقاليد الاستعراضات الكشفية، وتقاليد الاجتماعات الكشفية، والفرع الثالث في حياة الخلاء من الطريقة الكشفية، والفرع الرابع أفضل أهزوجة كشفية.

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09:35ت م

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