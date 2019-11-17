

الجبيل 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس

شارك 300 شخص في فعالية يوم المشي، الذي نظمته الهيئة الملكية بالجبيل؛ بالتعاون مع الجمعية

وشارك في الفعالية التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لمرضى السكري، وتعزيز ثقافة المشي في المجتمع، والتعريف بالخدمات الوقائية والعلاجية، مجموعة أركان توعوية وتثقيفية؛ منها ركن التغذية، والتثقيف الصحي، والاستشارات الطبية، وفحص الرجال، وفحص النساء، والإسعافات الأولية، إضافة إلى الركن الرياضي والضيافة لمرضى السكري.

// انتهى //

09:19ت م

0018



الجبيل 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسشارك 300 شخص في فعالية يوم المشي، الذي نظمته الهيئة الملكية بالجبيل؛ بالتعاون مع الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، بمناسبة اليوم العالمي للسكري، تحت شعار" أحمي عائلتي"، وذلك على شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية.وشارك في الفعالية التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لمرضى السكري، وتعزيز ثقافة المشي في المجتمع، والتعريف بالخدمات الوقائية والعلاجية، مجموعة أركان توعوية وتثقيفية؛ منها ركن التغذية، والتثقيف الصحي، والاستشارات الطبية، وفحص الرجال، وفحص النساء، والإسعافات الأولية، إضافة إلى الركن الرياضي والضيافة لمرضى السكري.// انتهى //09:19ت م0018

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 300 مشارك في فعالية يوم المشي بالجبيل الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.