شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 فيما يلي أسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية صباح اليوم الـحد الموافق 17 نوفمبر 2019م والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الشراء السعودي : 150 الدولار : 571 الإماراتي : 152 Advertisements العماني : 1460 أسعار البيع السعودي : 150.5 الدولار : 574 الإماراتي : 154

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