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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
فيما يلي أسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية صباح اليوم الـحد الموافق 17 نوفمبر 2019م والتي جاءت على النحو التالي:
أسعار الشراء
السعودي : 150
الدولار : 571
الإماراتي : 152
العماني : 1460
أسعار البيع
السعودي : 150.5
الدولار : 574
الإماراتي : 154
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