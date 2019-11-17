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آخر تحديث لأسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية في صنعاء وعدن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019

فيما يلي أسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية صباح اليوم الـحد الموافق 17 نوفمبر 2019م والتي جاءت على النحو التالي: 

 

أسعار الشراء   

 

السعودي : 150 

 

الدولار : 571 

 

الإماراتي : 152 

 

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العماني : 1460

 

 

 

أسعار البيع   

 

السعودي : 150.5

 

الدولار : 574

 

الإماراتي : 154

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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