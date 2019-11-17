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اعتماد بطاقة الأحوال والإقامة كمعرف أساسي

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2019-11-17

اعتماد بطاقة الأحوال والإقامة كمعرف أساسي

عند مقدم الخدمة الصحية

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني أنه في سبيل تسهيل وتعزيز حصول المؤمن له على الرعاية الصحية بالسهولة الممكنة وتحسين تجربة رضا العميل فإن بطاقة الهوية الوطنية للمواطن وبطاقة الإقامة للمقيم عند زيارة مقدم الخدمة هي المعرف الأساسي الوحيد للمؤمن له بداية من ١-١-٢٠٢٠م.

وأهاب المجلس بجميع المؤمن لهم من العاملين في القطاع الخاص و أفراد أسرهم إلى الاستفادة من قنوات التواصل الخاصة بالمجلس للرد على كافة الاستفسارات و تسجيل الملاحظات أو تلقي الشكاوي من خلال البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa أو الرقم الموحد 920001177، البريد الإلكتروني [email protected] أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر فيسبوك لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس cchiksa.

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