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المستندات المطلوبة للاكتتاب في أرامكو

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2019-11-17

المستندات المطلوبة للاكتتاب في أرامكو

يستمر اكتتاب الأفراد لـ28 نوفمبر

متابعات الخليج 365 - الرياض

يبدأ اليوم الأحد، الاكتتاب في أرامكو ، ومن المفترض أن يستمر اكتتاب الأفراد حتى 28 نوفمبر الجاري.

وكانت أرامكو قد أعلنت طرق طلب الاكتتاب في أسهمها إما عبر زيارة البنك المعتمد للفرد، أو الهاتف، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو ماكينات الصراف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك.

وحددت أرامكو البنوك المستلمة لعملية الاكتتاب وهي البنك الأهلي التجاري، ساب، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي.

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أهمية الحساب البنكي

وقبل الاكتتاب في أرامكو يجب على كل مكتتب رئيسي أن يكون لديه حساب بنكي نشط في أحد البنوك التي أعلنتها أرامكو والتي ستشارك في الاكتتاب.

وبحسب نشرة اكتتاب أرامكو فإن فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة تبدأ من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، بينما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ الموافق 17/ 11/ 2019م، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.

الوثائق المطلوبة للاكتتاب

أصل وصورة البطاقة الشخصية للمكتتب الفرد.
أصل وصورة دفتر العائلة للمكتتبين من أفراد العائلة.
أصل وصورة الوكالة الشرعية لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى.
أصل وصورة صك الولاية (للأيتام).
أصل وصورة صك الطلاق (لأبناء المرأة السعودية المطلقة من زوج غير سعودي).
أصل وصورة شهادة وفاة الزوج (لأبناء المرأة السعودية الأرملة من زوج غير سعودي).
أصل وصورة شهادة الميلاد (لأبناء المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة من زوج غير سعودي).
ويحق لجميع المواطنين السعوديين، بما في ذلك، المرأة المطلقة والأرملة، ومواطنو دول ، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، الاكتتاب على الأسهم، إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المستلمة.

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