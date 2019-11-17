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أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق
انخفاض الحرارة على الشمالية
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية ،الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان ، وأجزاء من مناطق (حائل، القصيم، المدينة المنورة), كما يتوقع ان تنخفض درجات الحرارة وتكون الضباب خلال ساعات الليل وصباح الغد على المناطق الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40كم/ساعة، وارتفاع الموج
من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.
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