السعودية | السعودية.. وزارة الصحة تقدم خدمة تطعيم الإنفلونزا بالمنازل

شكرا لقرائتكم السعودية.. وزارة الصحة تقدم خدمة تطعيم الإنفلونزا بالمنازل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن بدء تقديم خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية للمستفيدين في منازلهم، أو حيثما كانوا، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم، اعتباراً من اليوم الأحد ولمدة 5 أيام، وذلك خلال الفترة من 3 عصراً حتى 9 مساءً بالتعاون مع إحدى شركات النقل.

وأوضحت الصحة أن خدمة "تطعيم" ستشمل عدد 15 مدينة ومحافظة هي (الرياض والخرج والشرقية "الدمام والخبر والظهران" والأحساء والقطيف ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وحائل والقصيم وجازان والجوف وعرعر ونجران وتبوك وعسير)، وذلك رغبة من الصحة في تغطية أكبر عدد ممكن من طالبي الخدمة، حيث من المتوقع أن يكون أكثر مستفيدي هذه الخدمة من فئة كبار السن.