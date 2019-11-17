كيف تقرأ رسالة واتساب حذفها المرسل؟

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هل هناك طريقة لقراءة رسائل واتساب التي حذفها أو عدّلها المرسل؟ يشترط خبراء تقنيون روس تحميل ميزة نظام الإشعارات على الهاتف الذكي، مؤكدين توافره على هواتف أندرويد.
ويمكن إضافة هذه الميزة عبر تطبيق Notisave من قوقل ستور. وبعد تثبيته، اختر واتساب من قائمة التطبيقات المتاحة، ما يضمن حفظ كل الإشعارات التي تصلك عبر التطبيق، حتى لو حذفها المرسل.
كما يمكنك من قراءتها في أي وقت تشاء، إذ يحتفظ التطبيق بالإشعار بغض النظر عن حالته.
وهنا يمكنك قراءة كل الرسائل الواردة دون الدخول إلى واتساب، ودون أن يعلم المرسل أنك قرأتها أو اطلعت عليها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.