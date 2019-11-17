بفارق مليار دولار… أغنى رجل في العالم يتنحى عن صدارة القائمة

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. تنحى الأمريكي جيف بيزوس مالك شركة “أمازون” عن صدارة قائمة أغنى أغنياء العالم، بحسب تصنيف جديد لموقع “بلومبرغ” الأمريكي. فبحسب التصنيف الجديد فقد تفوق بيل غيتس مالك شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، بعد ارتفاع أسهم شركته بعد العقد الذي وقعته الشركة مع البنتاغون. Advertisements قيمة عقد الشركة الأمريكية وصل لعشرة مليارات دولار، ويقتضي من شركة “مايكروسوفت” إنشاء بنية تحتية لتخزين بيانات الإدارة العسكرية الأمريكية. لترتفع أسهم الشركة، الأمر الذي انعكس على ثروة غيتس لتصل الى 110 مليار دولار. هذا واحتل جيف بيزوس المركز الثاني بثروة بلغت 109 مليار دولار، واحتل بينو أرنو، رئيس مجموعة شركات “لويس فيتون” و مويت هينسي” فقد احتل المرتبة الثالثة بـ103 مليار دولار.





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