«الغذاء والدواء» توضح حقيقة عدم وجود فرق بين الحليب كامل وقليل الدسم

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس السبت، عن حقيقة عدم وجود فرق بين الحليب كامل الدسم وقليل الدسم، وسط الإشاعات المتداولة حول هذا الأمر.
وأكدت الهيئة في بيان لها، على وجود فرق بين النوعين من حيث نسبة دهن الحليب، وذلك حسب ما تنص عليه اللوائح الفنية السعودية والخليجية، قائلة «لا صحة لما تم تداوله عن عدم وجود فرق بين الحليب كامل الدسم وقليل الدسم».
وانتشرت إشاعات خلال الفترة الماضية حول عدم وجود فرق بين الحليب كامل الدسم وقليل الدسم، والتفريق الحاصل بينهما هدفه تجاري فقط.
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