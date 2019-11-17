الإطاحة بوافد يمني في بيشة بتهمة الترويج لأدوات جنسية محظورة والتحرش

أطاحت الأجهزة الأمنية بمحافظة بيشة، مساء أمس الجمعة، بوافد يحمل الجنسية اليمنية، متهم بالترويج لأدوات ومواد جنسية محظورة، ومساومة ضحاياه والتحرش بهن مقابل إعطائهن هذه المواد دون مقابل.

ووفق تقارير صحفية، كشفت مصادر أنه تم القبض على الوافد اليمني يروج لأدوات وعلاجات جنسية ممنوعة يعرضها في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حساب محل تجاري مخصص لأدوات الزينة والتجميل.

ويستغل الوافد اليمني متابعة بعض الزبائن لحساب المحل، ثم يعرض المواد المحظورة لبعضهن، ويساوم الضحية على إقامة علاقة محرمة بغية إعطائها هذه المواد دون مقابل مادي.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المعنية تمكنت من الإطاحة به بعد ورود بلاغ حول ما يقوم به الوافد، وقُبض عليه متلبسًا بجوار محل تجاري كان يديره -بحسب كلامه- أثناء استدراجه إحدى ضحاياه.